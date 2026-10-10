Ivonne Montero ya sabe a quién TRAICIONARÁ este viernes, nadie le ha dicho que ella no tendrá ese poder

En el jueves de Salvación Ivonne Montero ganó el reto ante Kevyn Bicolor y, de acuerdo con las reglas, el viernes de Traición deberá sacar a alguien de la Tabla de Nominados e incluir a otro Granjero. Sin embargo, se sorprenderá cuando sepa que una tentación le quitó parte de su poder.

Adal Ramones le propuso a Azalia Ojeda comprar el Poder de la Traición a cambio de 10 mil pesos menos en el presupuesto. A pesar de que afectará a todos, la negra aceptó el trato.

Como parte del acuerdo se indicó a Azalia que no puede mencionar nada, lo que significa que Ivonne Montero se enterará hasta esta noche que únicamente tendrá la oportunidad de salvar a alguien, pero no de elegir quién entra a la Tabla de Nominados.

La negra aceptó el trato porque Adal le advirtió que después podrían ofrecerle el mismo acuerdo a otro Granjero. Además, con ello, quedó fuera de la posibilidad de que sea una de las nominadas.

¡Manzana de la TENTACIÓN! Es el turno de Azalia Ojeda para ser puesta a prueba en La Granja VIP; esto le ofrecieron|Crédito: La Granja VIP

Ivonne Montero no podrá seguir la estrategia que planeó con su equipo para el viernes de Traición

Ivonne Montero desconoce que el poder de la Traición no le pertenece, por lo que, en conjunto con su equipo, Natalia Alcocer, Pablo Montero, Julio Camejo y Kevyn Bicolor planeó una estrategia.

Su plan, si el juego permite una traición simple, sería sacar a Natalia y poner en riesgo a Mónica Escobedo. En caso de que fuera traición doble, igualmente apoyaría a Natalia, pero metería a Mónica y a Mono Osuna o Fernando Lozada a la Tabla de nominados. Ninguno sabe que al final no podrán llevar a cabo su idea.

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