¿TERAPIA DE PAREJA? Julio Camejo da consejos amorosos a Bebeshita y Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP

Julio Camejo terminó convirtiéndose en consejero amoroso de Bebeshita y Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP. Durante una conversación entre los tres, el actor escuchó las inquietudes de sus compañeros sobre el vínculo que están construyendo y compartió algunas recomendaciones basadas en sus propias experiencias personales.

Todo comenzó cuando Bicolor expresó su incomodidad por los comentarios que Bebeshita le había dedicado a Pascal Nadaud. El granjero explicó que le resultaba difícil entender algunas de esas expresiones después de las conversaciones que habían tenido sobre lo que estaba pasando entre ellos. También aseguró que, en ocasiones, recurría a las bromas para manejar situaciones que le resultaban incómodas.

Qué hay detrás del supuesto romance entre Bebeshita y Bicolor|La Granja VIP

Por su parte, Bebeshita señaló que esperaba recibir más atenciones de Kevyn y puso como ejemplo algunos gestos que había observado hacia otras personas. En particular, mencionó que durante una actividad él había recogido el uniforme de Ivonne Montero, mientras que con ella no había tenido ese mismo detalle.

Fue entonces cuando Camejo intervino para ofrecer su punto de vista y explicar por qué consideraba importante que ambos expresaran lo que necesitaban.

¿Qué consejos amorosos dio Julio Camejo a Bebeshita y Bicolor en La Granja VIP?

El actor comenzó por distinguir entre las bromas habituales de Kevyn y las atenciones que podrían tener un significado especial. Según explicó, había observado que su compañero acostumbraba bromear tanto con hombres como con mujeres, por lo que no necesariamente interpretaba esos comentarios como muestras de interés romántico.

Sin embargo, también reconoció que algunas bromas podían cruzar ciertos límites y recomendó hablar sobre aquello que resultaba incómodo. “Yo necesito que tú me digas lo que es importante para ti”, explicó durante la conversación, al señalar que una persona puede no darse cuenta de que determinados comportamientos afectan a alguien más.

Bebeshita le pide ‘romancear’ a Bicolor y su respuesta la deja sin palabras (VIDEO)

Camejo también recurrió a sus experiencias personales para hablar sobre las consecuencias de guardar silencio cuando algo molesta. Según contó, en ocasiones había dejado pasar situaciones hasta llegar a un punto en el que resultaba difícil resolverlas. “Mi consejo es: hablen, güey. En serio, aunque parezca tonto, nada es tonto. En la mesa de la negociación de una pareja, nada es tonto”, expresó.

Además, recordó que ambos tienen historias personales y formas de entender las relaciones diferentes. Por eso, insistió en que era necesario conocer las expectativas del otro y no dar por hecho que los dos interpretaban las situaciones de la misma manera.

Bebeshita cuestiona la intención de Bicolor de ir despacio

Otro de los momentos de la conversación llegó cuando Bebeshita recordó que Kevyn le había dicho que quería llevar las cosas con calma. La participante explicó que interpretó esa respuesta como una señal de duda sobre lo que él realmente quería. “Para mí eso es duda y cuando dudas es que no quieres”, sostuvo.

Julio le recomendó que, antes de sacar una conclusión, preguntara qué significaba exactamente esa propuesta. Para ilustrarlo, planteó el ejemplo hipotético de una persona que desea comenzar una relación, pero necesita avanzar lentamente debido a experiencias anteriores.

Bicolor también tomó la palabra para explicar su postura. Señaló que estaba atravesando un momento personal en el que no se sentía preparado para tomar decisiones importantes de manera apresurada, aunque sí estaba dispuesto a seguir conociendo a Bebeshita.

A lo largo de la charla, Camejo insistió en que ambos debían escucharse, expresar sus necesidades y evitar suponer lo que el otro estaba pensando. También recordó que la convivencia en un reality show, con otras personas y cámaras presentes, podía hacer que las situaciones se vivieran con mayor intensidad.