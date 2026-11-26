Entre risas y bromas, Kevyn “Bicolor” Contreras convivió con Kunno, Manelyk González, Mario “Mono” Osuna y los nuevos granjeros. Más tarde, Julio Camejo decidió hablar con el comediante sobre su acercamiento a los integrantes de La Resistencia. El actor le pidió que reconsiderara su comportamiento y le explicó por qué, desde su perspectiva, podría perjudicarlo en la competencia de La Granja VIP.

Durante la conversación, el cubano contempló la posibilidad de abandonar el reality show el próximo domingo y le recordó a su compañero la importancia del respaldo que recibe del público. Según Camejo, los seguidores de Bicolor podrían apoyar al comediante por situaciones que ha vivido dentro de la Granja, pero su actitud hacia los demás granjeros podría modificar ese escenario.

“Tienes un público que va a apoyar lo que ellos hicieron mal contigo. Si lo diluyes, pierdes”, expresó Julio, quien también hizo referencia a la diferencia en la cantidad de seguidores que tienen los participantes en redes sociales. “Tú no tienes eso, Poncho tampoco. Tienes al pueblo. El pueblo castiga”, agregó.

¿Qué le pidió Julio Camejo a Bicolor sobre La Resistencia en La Granja VIP?

Para explicar su postura, Julio Camejo recurrió a una comparación con el boxeo. El actor señaló que dos deportistas pueden mantener una buena relación fuera del cuadrilátero, pero adoptar una actitud diferente cuando deben enfrentarse en una competencia.

De acuerdo con el cubano, Bicolor debía tener presente esa distinción en esta etapa del reality show. Sin embargo, aclaró que su recomendación no consistía en tratar mal a sus compañeros, sino en mantener una postura firme frente a quienes, según él, le habían faltado al respeto.

Por su parte, Kevyn recordó que durante la fiesta había compartido un momento agradable con ese equipo. Ante este comentario, Camejo insistió en que debía establecer límites y hasta recurrió a la figura de Cantinflas para diferenciar el papel de un comediante del trato que, a su juicio, no debía aceptar. “Yo no te estoy diciendo que te lleves mal con nadie, pero mantén tu línea”, puntualizó el actor.