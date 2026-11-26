Las disculpas de Niurka Marcos fueron tema de conversación entre Kunno y Marysol Cortés, una de las cuatro atletas de Exatlón México que se incorporaron a La Granja VIP el pasado domingo 22 de noviembre. El influencer le contó a su nueva compañera cómo recibió las palabras de la vedette y compartió su postura respecto a lo sucedido.

El creador de contenido explicó que prefirió hablar directamente con la cubana para aclararle que los calificativos que había utilizado para referirse a él durante La Asamblea no le resultaban ofensivos. Su intención, según relató, era evitar que aquel episodio se convirtiera en un argumento durante una próxima confrontación entre ambos.

Kunno revela qué piensa sobre las disculpas de Niurka Marcos en La Granja VIP

Durante la conversación con Sol, el Capataz recordó las palabras que le dedicó la actriz cuando se acercó a disculparse: “Te pido disculpas. No me gusta hablarte de esa manera”.

Si bien Kunno reconoció que podría retomar esos comentarios en una futura Asamblea, aseguró que no estaba dispuesto a hacerlo. En ese sentido, compartió una reflexión sobre los límites que él mismo establece al momento de participar en los enfrentamientos del reality.

“Yo no juego con cartas de diversidad. Yo no juego con cartas ni banderas que no me corresponden”, manifestó el influencer.

Asimismo, insistió en que su postura era sincera y que consideraba bajo recurrir a ese tipo de argumentos como parte del juego.

¿Por qué Kunno decidió tranquilizar a Niurka Marcos?

Para ejemplificar su punto de vista, el creador de contenido hizo referencia al trato que tiene con Mario “Mono” Osuna, quien, según contó, suele dirigirse a él con expresiones similares sin que esto le genere molestia.

El Capataz también le explicó a Marysol que, si estaba en sus manos darle tranquilidad a la vedette respecto a lo ocurrido, prefería hacerlo. “Te doy esta calma y esta tranquilidad de que a mí no me insulta eso, quítate ese peso de este juego”, expresó al explicar su postura frente a la situación.