Kevyn Bicolor va a juicio y Pascal pide una seria sanción para el comediante

En la fiesta del viernes de Traición, Kevyn Contreras Bicolor se pasó de copas y molestó a todos en La Granja VIP. Este domingo el comediante se enfrentó al Tribunal y escuchó la opinión de sus compañeros sobre su comportamiento. El más contundente fue Pascal Nadaud quien pidió que sancionen al regiomontano.

El atleta señaló que en la fiesta Bicolor le hizo calzón chino, “yo no juego así con él y no lo permito. Tengo ganas de romperle su madre, no lo he hecho, pero lo que hizo no se puede hacer. Lleva cuatro semanas haciendo lo que quiere y es momento de ponerle un estate quieto o algo porque no es posible que pase esto”.

Pascal pidió a la producción que sancione el comportamiento del comediante porque la “broma” involucró sus genitales y en La Granja VIP no están permitidas las agresiones. De hecho, cabe recordar que la semana pasada Bicolor y Azalia fueron enviados a la tabla de nominación porque la negra dio una cachetada al comediante, aunque ambos aclararon que fue un juego.

Algo más que molestó a Pascal es que Kevyn no se mostrara arrepentido por su comportamiento mientras estaba borracho: “podemos ver la cara de este sujeto, no le incomoda ni poquito lo que hizo, lo está haciendo a propósito, cómo no se va a acordar de lo que hizo”.

Los Granjeros exponen el mal comportamiento de Bicolor

Además de Pascal, otros Granjeros también se expresaron sobre lo sucedido en la fiesta. Niurka recriminó al comediante que entrara al cuarto gritando. “La Bebeshita estaba detrás de él tratando de callarlo, pero cada vez hablaba más alto y decía más cosas”.

La cubana dijo que Mono Osuna trató de calmarlo también pero Bicolor siguió, por lo que Pascal tuvo que intervenir para sacarlo del cuarto, “cuando trató de agarrarlo intentó juzgar a Pascal de que lo lastimó diciendo ‘me duele, tengo miedo de que me lastime’, exagerando la situación”, relató Niurka.

En opinión de la vedette todo fue una actuación de Kevyn porque cuando se paró enfrente de él y lo regañó se calló, “se le olvidó la actuación, el llanto, el dolor y todo”.

Por su parte, la Bebeshita, que lo cuidó toda la noche, dijo que no podía creer que Bicolor no se acordara de nada: “yo nunca he perdido la memoria de tantas horas, por eso yo no le creo que se le olvide toda la fiesta, yo creo que eso no pasa”, dijo la influencer.

Mono Osuna señaló: “dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, el señor estando borracho dijo que ya no quería estar aquí porque ya no puede sostener el personaje de Bicolor, él está cansado”.

Kunno afirmó que todo fue una actuación del regiomontano que siempre busca el protagonismo. En su opinión tomó de más porque la semana anterior la Bebeshita lo hizo y todos la apoyaron y robó cámara.

¿Qué dijo Bicolor sobre las acusaciones que le hicieron?

Tras haber visto un video sobre lo sucedido y escuchar los señalamientos de los Granjeros, Kevyn Bicolor declaró: “me han contado que hice cosas peores que lo que vi. Me sorprende mi cara, nunca he tomado en mi vida”.

El comediante dijo varias veces que no se acuerda de nada y añadió: “cada uno siente lo que siente. Yo siempre he sido sincero, no me acuerdo, yo así soy, la gente que me conoce sabe cuál es mi cotorreo”.

