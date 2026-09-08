“Toca ser condescendiente": Kunno se queja de Julio Camejo tras compartir la suite de La Granja VIP

Julio Camejo se convirtió en el primer Capataz de La Granja VIP Segunda Temporada y apostó por invitar a Kunno a la suite. Y aunque los dos se dijeron muy entusiasmados por esta experiencia, parece que pasar la noche juntos no les fue tan sencillo, pues el cubano habría tenido muchos problemas para conciliar el sueño, así que no se despertó de muy buen humor.

Así lo compartió el creador de contenido en una charla con Ivonne Montero y Manelyk González, en la que Kunno contó que Julio se acostó en el suelo y se dio cuenta de que no pudo dormir, así que está a la expectativa de si estará de mal humor y se desquitará con él.

"Desde que yo me salí y hasta que regresé, él había estado acostado en el piso y sin dormir. Entonces, me toca ser condescendiente, masajearlo, prepararle la comida, ayudarlo a que las cosas mejoren un poco. Hoy no va a ser un buen día, ya en la mañana más o menos estaba como en histeria", dijo Kunno, mientras sus compañeras le daban la razón en que todo podría complicarse por la falta de descanso de su Capataz.

¿Cuáles son los beneficios del Capataz en La Granja VIP 2026?

Ganar las pruebas por el rol del Capataz es muy importante en La Granja VIP Segunda Temporada, pues no solo se obtiene autoridad, sino que también tiene varias ventajas que resultan muy útiles para seguir avanzando. Lo más importante es que automáticamente se tiene inmunidad, es decir, que en la asamble no podrá ser nominado.

Además, tienen acceso a la suite con una cama más grande, una tina para tomar baños relajantes, así como a snacks y bebidas que no se consideran en el presupuesto compartido. Y por si fuera poco, el Capataz, que en la semana 1 es Julio Camejo, podrá elegir a dos Granjeros para que se vayan al duelo de nominación.

TODOS los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada, ¿quién falta?

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Mario "Mono" Osuna

Pascal Nadaud

Julio Camejo

Azalia Ojeda "La Negra"

Todavía falta que se revele la identidad de un Granjero más y tal como Adal Ramones explicó, podría aparecer en cualquier momento para poner en jaque a todos.