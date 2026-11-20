Mario “Mono” Osuna le preguntó a Daniela Alexis Barceló Trillo, “Bebeshita”, qué esperaba de Kevyn Contreras, “Bicolor”, si no la había defendido cuando Julio Camejo habló de los podcasts en La Granja VIP. La pregunta surgió mientras Daniela recordaba que el actor había usado la palabra “vulgar” en su respuesta. Ella le confirmó a Mono que eso era parte de lo que le molestaba.

La conversación empezó con lo que Bebeshita pensaba de la forma en que Julio había contestado. Dijo que le estresaba escucharlo y que, a su parecer, el actor hablaba como si él quedara bien y los demás fueran los malos. Manelyk González se fijó en el tono que usó Camejo y dijo que, esta vez, lo había escuchado hablar como él mismo, sin intentar apropiarse de la personalidad de Bicolor. Por su parte, Kunno comentó que no entendía por qué Camejo había mandado un saludo a Rey Grupero. Mane explicó que Julio lo había mencionado después de que ella le dijera que hablaba como él.

¿Qué le dijo Mono Osuna a Bebeshita sobre Kevyn Bicolor en La Granja VIP?

Cuando Bebeshita recordó que Julio Camejo había usado la palabra “vulgar” al referirse a ella y a Manelyk González, Mono Osuna intervino para señalar que Kevyn Bicolor había escuchado el comentario. “Ahí estaba Kevyn”, le recordó. Después le hizo una pregunta para que Alexis reflexione sobre su relación con el comediante: “Entonces, si no te defiende, o sea, ¿qué esperas de Kevyn?”

“Por eso estoy enojada”, respondió Bebeshita. Enseguida añadió: “Hoy no va a haber baño de peones”. A su vez, Kunno le pidió a Bebeshita que imaginara cómo reaccionaría Bicolor fuera de La Granja VIP si dentro del programa tiene esas actitudes. “Si eso pasa aquí, ahora imagínate allá fuera”, le dijo antes de plantearle un ejemplo: que alguien le faltara al respeto en un antro mientras estaba con él.