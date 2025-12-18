La Bea felicita a César Doroteo por ser estratega. “A mí me gana más lo sentimental”
La Bea aplaudió a César Doroteo por las habilidades que ha demostrado en La Granja VIP, especialmente su gran capacidad de armar estrategias y su liderazgo.
A unos días de que La Granja VIP llegue a su fin, La Bea elogió a César Doroteo por su desempeño en la competencia. Le dijo que la mayor prueba de que ha hecho las cosas bien es que sigue dentro del reality show y que es un gran estratega. Por el contrario, mencionó que a ella “el lado estratégico le falla”.