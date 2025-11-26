¡Revuelo en el establo de La Granja VIP por la vaca Jacinta! El detalle que movilizó a todos

Las celebridades de La Granja VIP se emocionaron mucho con la idea de conocer al becerrito T-Bone luego de varias semanas de guardias nocturnas, expectativas y emoción... ¡la vaca Jacinta se robó las cámaras la tarde de este martes 25 de noviembre con un detalle en su salud que causó muchísimo impacto viral!

¿Qué pasó con la vaca Jacinta en La Granja VIP?

Las cámaras 24/7 fueron testigos de cómo algunas celebridades como Kim Shantal y Eleazar Gómez salieron disparados al establo de La Granja VIP luego de alarma que se expandió rápidamente: ¡todo apuntaba a que el parto de Jacinta estaba a punto de comenzar!

Al grito de "¡Despierten, está naciendo!", Fabiola Campomanes puso en alerta en todos sus compañeros luego de que en una de sus rondas se diera cuenta de que supuestamente un líquido blanco le salió a Jacinta, una señal que fue interpretada como el inicio de su parto: "Se le rompió la fuente", fue una de las teorías más sonadas.

¡Manos a la obra! Durante unos minutos, los granjeros trabajaron a las carreras para preparar todo para el supuesto nacimiento del becerrito T-Bone y, de paso, descubrieron que un travieso cerdito se había escapado de su refugio.

Al final, un veterinario acudió al establo y confirmó que el parto de Jacinta todavía estaba lejos de ocurrir... ¡tanto el médico como "El Patrón" confirmaron que el líquido blanco era sólo leche, por lo que en cuestión de segundos los granjeros pasaron del susto a la tranquilidad!

Ya más calmados, algunos voluntarios se encargaron de limpiar el espacio de las vacas mientras Eleazar Gómez estaba concentrado en su propia batalla contra los cerditos para darles de comer: ¡las travesuras de los animalitos fueron un auténtico dolor de cabeza para él!

Como ves, el nacimiento del becerrito T-Bone fue, de momento, una falsa alarma, por lo que las guardias nocturnas y los cuidados especiales para Jacinta se mantienen en pie hasta alguna nueva novedad... ¡ojalá muy pronto nos toque conocer al nuevo miembro de la familia granjera!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: