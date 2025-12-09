¿Alfredo Adame LE DA LA ESPALDA a Eleazar Gómez? Esta sería su importante razón

El Tío Pepe preguntó a Alfredo Adame cómo se han portado los granjeros en sus primeros dos días como El Capataz, y éste respondió que la respuesta ha sido “maravillosa, todos bien”. Sin embargo, hizo una referencia a los reclamos que Eleazar Gómez le hizo ayer sobre el trabajo de los demás, y dejó claro que para él lo más importante es que se cumpla con las labores.