¿Alfredo Adame LE DA LA ESPALDA a Eleazar Gómez? Esta sería su importante razón
Alfredo Adame dejó claro al Tío Pepe que su amistad con Eleazar Gómez no iba a intervenir en sus labores como El Capataz. Esto fue lo que le dijo.
El Tío Pepe preguntó a Alfredo Adame cómo se han portado los granjeros en sus primeros dos días como El Capataz, y éste respondió que la respuesta ha sido “maravillosa, todos bien”. Sin embargo, hizo una referencia a los reclamos que Eleazar Gómez le hizo ayer sobre el trabajo de los demás, y dejó claro que para él lo más importante es que se cumpla con las labores.