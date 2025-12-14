“El Patrón” sueña con tener a todo el Team Cacaraqueo en la Final de La Granja VIP: “Por favor”

Alberto del Río "El Patrón" reiteró que, con La Granja VIP a punto de terminar , su mayor sueño es que los integrantes del Team Cacaraqueo lleguen juntos a la Gran Final: ¡Teo está nominado y, por lo tanto, el luchador le pidió al fandom que aproveche estas últimas horas para votar!

¿Qué dijo "El Patrón" del Team Cacaraqueo y La Granja VIP?

Teo recordó ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP que está a punto de llegar a la final de la competencia, pero para lograrlo necesita del apoyo de su fandom ya que subió a la placa de nominados en el Viernes de Traición por una jugada de Kim Shantal que, por cierto, ya se veía venir.

"El Patrón" se unió a la campaña a favor de Teo y le recordó a la audiencia que, desde hace varias semanas, el Team Cacaraqueo se comprometió a llegar a la final y el sueño está a punto de volverse realidad:

"Por favor, voten por 'Cacarateo', queremos que se quede nuestro Teo querido. Ya van cuatro semanas que hicimos ese compromiso y que soñamos con llegar juntos los 4 a la semana final y estamos a 24 horas de lograrlo", declaró.

César Doroteo es consciente de que el Cacaraqueo llegó a un punto de la competencia en el que las nominaciones entre el Team fueron inevitables, pero también recordó que los fans tienen la última palabra.

Si quieres participar en las votaciones de La Granja VIP, sólo debes hacer click en esta liga y usar tus 10 votos diarios como quieras: en la semana 9, podrás elegir entre César Doroteo, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez para apoyar... ¡adelante!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: