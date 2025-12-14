Teo revela su curioso AMULETO de la suerte en La Granja VIP: ¿llegará a la Final con él?

César Doroteo fue traicionado por Kim Shantal en la Gala de este 12 de diciembre y se enfrentará de nuevo al riesgo de salir eliminado justo antes de la semana final de La Granja VIP... ¡el influencer no está muy preocupado, pues tiene un AMULETO súper efectivo!

¿Cuál es el poderoso amuleto que Teo usa en todas las Galas de La Granja VIP?

Este sábado de chisme y relax, Teo se puso a platicar con el Team Cacaraqueo en la cocina de La Granja VIP sobre muchos temas; sin embargo, el asunto se puso esotérico cuando el influencer aceptó que... ¡tiene unos calzones para la buena suerte que hasta ahora lo han ayudado mucho cuando está nominado!

"Sí, sí son de la suerte, he regresado con ellos 4 veces", le explicó Teo a La Bea que tuvo mucha curiosidad por esta íntima confesión de su amigo, quien aceptó que los usa cada que se enfrenta a una nueva Gala de Eliminación los domingos: "Sí, están limpios, los lavo y se quedan en la maleta hasta que me vuelven a nominar", detalló el granjero en medio de las risas.

A pesar de que el Team Muro se empeñó mucho en sacar a Teo de la competencia, el granjero demostró tener un fandom sólido, mucho talento para jugar en los duelos y... ¡sí, un amuleto con el que nadie contaba! Ahora, tanto Adame como Eleazar Gómez apuntaron contra Kim Shantal y La Bea a pesar de que también son rivales fuertes.

Mañana, Teo se enfrenta a una nueva nominación que podría ser determinante para el Team Cacaraqueo en La Granja VIP : ¿el calzón de la suerte lo ayudará o no? ¡No te pierdas la Gala este 14 de diciembre a las 08:00 de la noche a través de Azteca UNO.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: