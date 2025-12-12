El Team Cacaraqueo explota con la Salvación de Kim Shantal... ¡estrategia del Muro se desmorona!

Kim Shantal sudó, se agotó y llegó a su límite en el Duelo de Salvación , pero su esfuerzo tuvo una increíble recompensa: ¡la influencer quedó fuera de la nominación y, además, se quedó con el poder de la Traición, lo que desató una LLUVIA de REACCIONES en La Granja VIP!

¿Cómo reaccionaron los granjeros a la salvación de Kim Shantal en La Granja VIP?

En su último enlace con los granjeros en la Gala de este jueves, Adal Ramones se sinceró con las celebridades y les lanzó la siguiente advertencia: "Dependiendo del granjero o granjera que cruce esa puerta sin el paliacate amarillo, ustedes podrán respirar aliviados o empezar a preocuparse", dijo.

El misterio quedó resuelto al instante, pues Kim Shantal se hizo presente en la sala de La Granja VIP gritando de alegría para comunicar que ella ganó la salvación... ¡el Team Cacaraqueo explotó y de inmediato corrió a abrazarla!

Con Kim a salvo y lista para traicionar a alguien, está muy fuerte la teoría que apunta a que la influencer salvará a "El Patrón" y subirá a Adame a la placa de nominados de la semana... ¿será?

Eleazar Gómez, por otro lado, se sinceró en las cámaras 24/7 de La Granja VIP y aseguró que está tranquilo tras este revés que volteó de cabeza todos los planes del Team Muro, al tiempo que le pidió apoyo a sus fans con sus votos ya que tiene muchas ganas de llegar a la Final.

Alfredo Adame también optó por mantener la cabeza fría y, al menos de momento, frenó sus ataques contra Kim Shantal para darle consejos y fuerza a su nuevo amigo: "Así es este juego, tú ánimo y recuerda, tu trabajo habla por ti, tú échale", reflexionó.

