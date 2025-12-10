Eleazar Gómez acepta que YA NO CONFÍA en Sergio Mayer Mori, ¿murió la “Golden Family” de La Granja VIP?

Eleazar Gómez externó de una forma totalmente abierta sus dudas hacia la lealtad de Sergio Mayer Mori con la llamada "Golden family" de La Granja VIP ... ¡en un principio ambos se llevaban bien, pero ahora la incertidumbre se hizo presente poco antes del Duelo de Nominación en La Granja VIP!

¿Por qué Sergio Mayer Mori ya no tiene la confianza de Eleazar Gómez?

Durante la Gala de este martes 09 de diciembre, Adal Ramones dio a conocer las votaciones del público, quien determinó que Eleazar Gómez y Kim Shantal competirían en el Duelo de Nominación, una noticia que reavivó los ánimos y las estrategias entre los granjeros.

Uno de los diálogos que más llamó la atención y que fue captado por las cámaras 24/7 fue el que sostuvieron Eleazar Gómez y Alfredo Adame, los miembros del Team Muro que discutieron sobre la posibilidad de que Sergio Mayer Mori los apoye para llegar a la final:

"Yo la neta ya no confío en el 'Golden grandson', la neta el haberse ido para allá y que esté con Kim... o sea, él dizque está con nosotros él quiere ganar para salvarse, él no me va a sacar pero yo a él sí", le explicó Gómez a Adame mientras se preparaba para competir.

En medio de un ambiente tenso en donde hasta una mirada es vista como una provocación, el Duelo de la Nominación entre Kim Shantal y Eleazar Gómez podría mostrarnos a dónde se inclinaría la balanza rumbo a la Final: ¿Team Cacaraqueo o El Muro?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: