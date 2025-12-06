Surge la “Golden Family” de La Granja VIP con todo y APODOS: ¿quiénes la integran?

En la semana 8 de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori mostró una actitud completamente diferente y una cercanía con Eleazar Gómez y Alfredo Adame que podría dar lugar a la creación de un nuevo bloque de alianzas: ¡la "Golden Family"! Ya tenemos integrantes y hasta apodos: entérate de todo.

¿Qué se sabe de la formación de la "Golden Family" en La Granja VIP?

Durante el resumen diario que Adal Ramones y Kristal Silva presentaron en la Gala de este viernes 05 de diciembre, se destacó la nueva actitud de Sergio Mayer Mori, quien de pedirle a sus fans que no voten por él pasó a platicar cada vez más con Alfredo Adame y Eleazar Gómez... ¡se encariñaron tanto con él que hasta contemplaron integrarlo a su Team!

"Le estaban diciendo a la cámara que me quieren reclutar y que ya voy a ser el 'Golden grandson' ", explicó Mayer Mori en medio de las risas.

Eleazar Gómez, por su parte, se mostró tan emocionado con la idea que le dijo a Alfredo Adame que, de plano, se acostumbrara a la formación de la nueva "Golden Family" de La Granja VIP: "Mira, 'Golden boy', ya vamos a ser 'Golden boy', 'Golden kid' y 'Golden grandson', la 'Golden family', ahora sí vamos a estar todos juntos", dijo el actor.

¿Será que el llamado Team Muro de La Granja VIP cambiará de nombre y se consolidará aún más con la integración de otra celebridad? ¡Todo puede ocurrir en el reality show más viral de TV Azteca!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: