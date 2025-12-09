Eleazar Gómez “le pinta su raya” a las discusiones en La Granja VIP: ¡se enfocará en la Final!

Eleazar Gómez adelantó que en estas últimas semanas de La Granja VIP activará su "modo chill" ya que en lugar de enfocarse en discusiones se concentrará en un solo objetivo: ¡llegar a la Final del reality al lado de su amigo Alfredo Adame! Estas fueron sus impactantes declaraciones.

¿Qué dijo Eleazar Gómez sobre caer en provocaciones en La Granja VIP?

Este domingo, Eleazar Gómez se vio envuelto en un incidente con Alberto del Río "El Patrón" que terminó con una sanción para el luchador profesional y un llamado de atención para el actor, quien realmente sintió temor de ser castigado con la Gran Final del reality tan cerca.

Por eso y porque decidió priorizar su paz mental, Eleazar le confesó a Sergio Mayer Mori en el fogatero de La Granja VIP que ya no caerá en chismes ni en provocaciones porque ahora su único objetivo es ser finalista... ¡sufrió mucho para avanzar en el reality y no quiere salir en este momento!

"No es por nada, pero quiero pasar esta semana bien relax, no quiero tener ningún altercado pero no por nada, sino por mí mismo, por mi persona (…) literalmente sé que ya no puedo convivir con ellos, ni los pelo pero ellos sí hacen comentarios y cosas, mejor pinto mi raya y me enfoco a la Final, yo no vine a discutir ni a que me importen los problemas de nadie", expresó Gómez.

Sergio Mayer Mori le recordó a su nuevo amigo que, en este momento, estar involucrado en roces o discusiones no es nada recomendable porque la producción le dejó bien claro que la próxima vez sí había una sanción, algo que a estas alturas sería desastroso.

"Estamos aquí, estamos en el momento decisivo y pasar esta semana para mí es vital", reflexionó Eleazar Gómez bastante serio... ¿lo veremos en alguno de los 3 primeros lugares de La Granja VIP a pesar de las controversias y las constantes nominaciones? ¡Qué emoción!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: