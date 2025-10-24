VIDEO| Alfredo Adame habla del error de Eleazar Gómez en La Granja VIP ante Kim, La Bea y Sandra Itzel
Para el “Golden boy”, otros granjeros sólo utilizaron a Eleazar Gómez para sus estrategias
ESPECIAL/TV AZTECA
Alfredo Adame aceptó que, aunque Eleazar Gómez no actuó bien con sus últimas jugadas, el actor y cantante no es tan culpable como quieren hacerlo ver... ¡el “Golden boy” consideró que hubo una manipulación y hasta explicó de qué se trató!
La Granja VIP
Alfredo Adame
Eleazar Gómez
