Después de una intensa Asamblea varios Granjeros quedaron en riesgo de convertirse en el próximo eliminado por lo que este 19 de noviembre el Juego de la Salvación es un recurso que puede llevar a uno de ellos a quedar a salvo. Sin embargo, los demás tendrán que convencer al público para que voten por ellos y aseguren su permanencia una semana más.

Te puede interesar: La Granja VIP nominados: Quién nominó a qué Granjero en La Asamblea de la semana 11

Ivonne Montero, Kevyn Contreras, Niurka, Mario ‘Mono’ Osuna y Kunno son los Granjeros que quedaron en la tabla de nominación. Cada uno llegó a la lista de nominados por circunstancias diferentes pero ahora necesitan el respaldo de sus seguidores para continuar en La Granja VIP y evitar convertirse en el eliminado número 11.

¿Hasta qué hora puedes votar HOY 19 de noviembre para salvar a tu Granjero favorito?

El público de La Granja VIP y los seguidores de cada uno de los nominados tienen la oportunidad de apoyar a su Granjero favorito mediante las votaciones oficiales. Cada voto puede ser importante para cambiar el destino de los nominados y ayudarlos a mantenerse dentro de la competencia.

Es importante estar pendiente de todo lo que suceda en la Gala de este Jueves ya que podría cambiarse la tabla de nominados. Sin embargo, las votaciones que fueron abiertas desde el miércoles al concluir La Asamblea se mantienen activas y el público puede brindar su apoyo durante el trayecto de este día hasta la hora límite que es a las 11:59 pm, recuerda que con las votaciones se determinará quiénes continúan en la lucha por el premio final.

¿Cómo VOTAR para SALVAR a tu Granjero favorito?

Tras darse a conocer los nombres de los Granjeros nominados al concluir La Asamblea el público podrá comenzar a votar para que su participante favorito no abandone la competencia y logre llegar a la Gran Final, así que para comenzar a apoyar y salvar a tu Granjero Favorito de la eliminación del domingo visita la página oficial para comenzar a votar. Si eres nuevo y no sabes cómo hacerlo déjanos decirte que votar es sencillo ya que se hace desde el sitio web de La Granja VIP o desde la aplicación TV Azteca En Vivo ingresando a la sección de votaciones de La Granja VIP y ahí comienza el proceso. Otra alternativa rápida y directa es dando DANDO CLICK AQUÍ.

Cuando ingreses a la página revisa la lista de nominados y busca el nombre de tu Granjero favorito. Después selecciona el nombre del participante que quieres apoyar. A lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees dar, recuerda que deben ser 10, esos mismo se pueden dar a una sola persona o repartirlos entre varios, siempre y cuando en total sean 10.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP hoy jueves 19 de noviembre?

La asamblea dejó varios movimientos que sorprendieron pues tras varios enfrentamientos se dieron a conocer los nombres que acompañarían a Ivonne Montero quien fue la primera nominada luego de recibir esta sanción como parte del Legado de Rafa Mercadante, mientras que Kevyn “Bicolor” Contreras, terminó en la tabla después de perder el duelo de nominación.

Por su parte, Niurka y Mario ‘Mono’ Osuna también quedaron en riesgo de eliminación. A ellos se sumó Kunno, quien fue elegido por Bebeshita para ocupar un lugar en la tabla, luego de que ella ganara el beneficio del Huevo Dorado, que le otorgó la responsabilidad de nominar directamente a uno de sus compañeros.