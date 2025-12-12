Kim Shantal apuesta por ganar la Salvación en La Granja VIP... ¿pero funcionará la estrategia?

Kim Shantal aceptó previo a la Gala de Salvación de este jueves 11 de diciembre que va por ganar este Duelo de La Granja VIP; sin embargo, en estas últimas semanas de la competencia las sorpresas están a la orden del día... ¡y todos lo saben!

¿La Salvación de Kim Shantal es la respuesta para el Team Cacaraqueo de La Granja VIP?

Mientras se arreglaba para este Jueves de Salvación en el tocador de La Granja VIP, Kim Shantal aceptó ante las cámaras 24/7 que todo el día estuvo nerviosa y con el ánimo disperso porque no dejó de pensar en el Duelo de esta noche, una dinámica que se antoja importante para el Team Cacaraqueo .

"No sé dónde tengo la cabeza, pero bueno, hoy se va a jugar la Salvación, esperemos que se pueda porque aquí a cada rato cambian las cosas, entonces pues siempre hay sorpresitas, pero espero que se pueda y pues... nada, les recuerdo que estamos nominados, pueden votar por mí y por 'El Patrón' ", declaró Kim mientras se maquillaba.

Desde hace varias semanas, el Team Muro ha concentrado todas sus energías en desmoronar al Cacaraqueo con la eliminación de Kim Shantal -considerada por los críticos de La Granja VIP como el "cerebro maestro" del equipo-; sin embargo, todos sus intentos han fallado.

A lo largo de este jueves, todos los habitantes de La Granja VIP se mantuvieron serios y rodeados de una tensa calma que resultó sospechosa para todos... ¿el Team Cacaraqueo llegará íntegro a la Final o algún giro inesperado lo separará?

¡No te pierdas la Gala de este jueves a través de la señal de Azteca UNO, son las últimas semanas de La Granja VIP y los ánimos entre las celebridades no podrían estar más encendidos!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: