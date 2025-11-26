Alfredo Adame y Eleazar Gómez celebran la nominación de Kim Shantal en La Granja VIP: "¡Muro, Muro!”

Kim Shantal perdió en el Duelo de Nominación de la semana 7 de La Granja VIP luego de combatir contra Alfredo Adame, el granjero elegido para la competencia de este martes, una noticia que generó una avalancha de reacciones entre las celebridades.

¿Cómo reaccionaron Alfredo Adame y Eleazar Gómez a la derrota de Kim Shantal en La Granja VIP?

Este 25 de noviembre, el Duelo de Eliminación tuvo un cambio anunciado por Adal Ramones: tanto Kim Shantal como Alfredo Adame tenían la oportunidad de escoger a un ayudante para competir. La influencer quiso trabajar con Sergio Mayer Mori, mientras que el "Golden boy" jugó al lado de su aliado Eleazar Gómez.

La dupla dinámica -bautizada como "Batman y Robin" por Adal Ramones en plena Gala- presumió su destreza en la competencia que, en efecto, se saldó con el triunfo de Alfredo Adame, quien con una evidente expresión de gozo en la cara entró a la sala para comunicar su triunfo.

Al grito de "¡Muro, Muro!", Alfredo Adame y Eleazar Gómez brincaron de gusto mientras que Kim Shantal, visiblemente seria, lució la pañoleta amarilla de nominada ... ¡no le quedó de otra mas que pedir votos o esperar la Salvación semanal!

"Esta semana voy a tratar de darlo todo, todo, todo por la salvación, recuerden que mañana miércoles en la noche arrancan las votaciones y les agradecería su apoyo porque La Granja se pone cada vez más difícil", dijo Shantal ante las cámaras 24/7.

Alfredo Adame, por otro lado, se mostró contento con su nuevo triunfo ya que, según su versión, todos quieren verlo afuera pero él cuenta con una estrategia sólida y un fandom demasiado fiel que siempre lo apoya.

"No digo nombres, pero ponen cara de susto porque salgo de las nominaciones y de las eliminaciones porque saben que ahí está el peligro: su gallo Adame", expresó el actor bastante seguro de su estrategia... ¡hasta Kim Shantal se juntó con él para ver lo de una posible alianza!

De esta forma, Kim Shantal y Fabiola Campomanes suben a la placa de nominados de la semana 7 de La Granja VIP... ¡todavía faltan la Asamblea y la Traición para completar la lista!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: