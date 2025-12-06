¡Por partida doble! La Bea se compromete a cumplir reto y hacer evento si se queda en La Granja VIP

Los retos para conseguir votos del público no paran al interior del reality show y en esta ocasión, La Bea dejó en claro que no solamente cumplirá un desafío si llega a la penúltima semana de La Granja VIP, sino que organizará un gran evento presencial en su ciudad natal.

La Bea promete kermés en Chalco

La Bea aprovechó un momento de ocio para mandar un mensaje a quienes seguían la transmisión 24/7 del reality show con el fin de compartir su reto para conseguir votos y afirmó que si logra sobrevivir a la gala de eliminación de mañana, se rapará la parte derecha de su cabeza.

Por si lo anterior no fuera suficiente, la comediante aseguró que realizará una gran kermés en Chalco en la que prometió sonidero, un grupo de cumbias y garnachas, pero a cambio de que el público vote por ella y pase a la semifinal de La Granja VIP.

Cabe recordar que La Bea ya había comenzado a pedir votos incluso desde antes de la pasada ceremonia de doble traición y sin saber si Kim Shantal pudiera ganar el desafío de salvación, pues las pocas opciones de participantes apuntaban a que entraría casi inminentemente al cuadro final de nominados.

Por otro lado, 'El Patrón' Alberto del Río se había comprometido a rifar un video personalizado de parte del mismísimo Dwayne 'The Rock' Johnson como parte de las acciones para conseguir votos para su aliado César Doroteo.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al octavo eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Fabiola Campomanes, César Doroteo, Sergio Mayer Mori y La Bea, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.