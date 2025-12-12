La Bea se pone nostálgica en La Granja VIP y pide votos con canción; ¡quiere llegar a la Final!

La Bea está consciente de que tal vez salga nominada en esta semana de Semifinales de La Granja VIP y, por ello, volvió a pedir el apoyo de su fandom: ¡ya avanzó mucho en la competencia y quiere llegar al primer lugar!

La Bea aprovechó un momento de aseo en la cocina de La Granja VIP para cantar una canción improvisada repleta de nostalgia en la que aceptó que extraña mucho a su prometido y a su mamá, pero también se dio tiempo de recordar cómo comenzó su experiencia en el reality que la dejó llena de amistades y enseñanzas.

"Ya se siente la nostalgia del final aquí en La Granja, ya comienzo a mirar desde el inicio donde sólo era un simple espantapájaros, ya pasaron 9 semanas desde el día que todo comenzó", cantó La Bea mientras lavaba los trastes.

Además de inventarse una canción, La Bea aprovechó las cámaras 24/7 para confirmar que desea ganarse el primer lugar a pesar de que el panorama no es nada fácil para ella, sobre todo porque el cerco contra el Team Cacaraqueo se cierra cada día más .

"Siento bien bonito de estar en esta penúltima etapa, la neta qué chido, quiero llegar hasta el próximo domingo, hasta que Adal diga que soy la ganadora de La Granja, hasta ese día quiero llegar", expresó la celebridad.

Este jueves los 4 nominados de la semana 9 competirán por la Salvación y luego sigue el temido poder de la Traición, dinámica llena de riesgo en donde La Bea corre peligro... ¡todo puede ocurrir!

