¿Sospecha algo? ¡La Bea tiene MIEDO de que Sergio Mayer Mori la nomine en La Granja VIP!

La Bea aceptó en el tocador de La Granja VIP que tiene miedo de que Sergio Mayer Mori se desquite con ella poniéndola en la placa de nominados en la cuarta semana: ¡ella puso en la zona de riesgo al músico y ahora podría tocarle a ella como parte de una venganza!

¡Omahi, el tercer eliminado de La Granja VIP, arremetió contra Rey Grupero! TV Azteca [VIDEO] Nos visitó Omahi, el tercer eliminado de La Granja VIP, y además de enviarle certeros mensajes a Rey Grupero, habló de Lola y del Legado. ¡Ordeñando el Chisme!

¿Qué dijo La Bea sobre una posible nominación en la cuarta semana de La Granja VIP?

En una conversación que La Bea tuvo con Kike Mayagoitia en el tocador de La Granja VIP, la celebridad no pudo resistir las ganas de preguntarle a su compañero si sabía algo de las intenciones de Sergio Mayer Mori para la gala de esta noche:

"No sé, la verdad, ha estado muy aislado el día de hoy", expresó Kike de forma misteriosa; La Bea, por su parte, aceptó que la posibilidad de que ella esté en la cuerda floja es muy grande: "Yo siento, o no sé... es que yo lo mandé la semana pasada y no sé si vaya a decir 'pues ahora yo te mando a ti' ", confió la standupera.

"Puede ser, ¿no? pero sí le voy a decir 'pues qué ardido te ves, tú dijiste que no había p3d0' (…) pero bueno, pues si me toca pues me la rifo, ni modo que le diga que escoja a alguien más", consideró La Bea, quien por cierto pidió votos en caso de que sea nominada.

"Hoy es día del Duelo entre granjero y peón, probablemente yo podría ser seleccionada, pero en caso de que eso pase yo me voy a divertir, todo puede pasar y nada es seguro acá hasta el sábado (…) ya saben que daré mi 101% porque quiero quedarme aquí, les mando un fuerte abrazo y gracias", dijo La Bea ante las cámaras de La Granja VIP.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP , entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: