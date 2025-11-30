Sergio Mayer Mori prevé EL FIN del Team Cacaraqueo en La Granja VIP: “La próxima semana”

Sergio Mayer Mori se lanzó directo a la yugular del Team Cacaraqueo de La Granja VIP y vaticinó que, aunque por 7 semanas el grupo se mantuvo unido, muy pronto sucumbirá a la ola de traiciones ya que Kim Shantal en especial no tendrá piedad de ellos... ¿pasará?

¿Por qué Sergio Mayer Mori cree que el Team Cacaraqueo se quebrará?

La jugada de Kim Shantal en el Viernes de doble Traición dejó algo muy claro: ella no teme a traicionar a nadie o a cambiar sus piezas del juego de último minuto, Sergio Mayer Mori acabó por comprobarlo y, mientras trabajaba con Fabiola Campomanes en el huerto , advirtió que algo está a punto de destruir al Cacaraqueo.

"Yo creo, como estratega, que ya la siguiente semana (los del Team Cacaraqueo) se van a dar entre ellos, ya no les van a tirar a ustedes", aseguró el joven que a lo largo de la semana 7 se dedicó a criticar la "falsedad" e "incongruencia" del Team y, sobre todo, de Kim Shantal.

"Por eso ellos (Adame y Eleazar) te quieren en su equipo, porque con eso están sumando votos a favor de ellos (…) si hubieras visto la cara de Kim y Teo en el desayuno... ya no duran más de una semana", declaró Mayer Mori.

Fabiola Campomanes, quien por cierto aclaró que ella jugará sola sin el respaldo del Cacaraqueo o el Team Renacimiento , no quiso creer mucho en el pronóstico de su compañero, pero él fue más allá e incluso señaló a Kim como la primera ruptura que habrá.

"Tal vez Bea y Teo permanezcan juntos, pero a Kim pronto la van a mandar a la ch1ng4d4 porque es traicionera", concluyó Sergio... ¡vaya que este sábado, aunque no hay gala, el chisme está súper potente!

