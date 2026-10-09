OFICIAL, esta es la Lista Completa de todos los NOMINADOS de la quinta semana de La Granja VIP; uno de ellos quedará eliminado

Es oficial, este Jueves de Salvación se ha confirmado el nombre de todos los nominados de quinta semana de La Granja VIP, quiénes son: Pimpinela, Julio Camejo, Pascal Nadaud, Natalia Alcocer y Kevyn "Bicolor" Contreras. Uno de ellos tendrá la posibilidad de salir, sin embargo eso se definirá el Viernes de Traición.

¿Qué sucede los Jueves de Salvación en La Granja VIP?

Cada Jueves en La Granja VIP se lleva a cabo una dinámica llamada “Salvación”, la cuál consiste en un juego en donde los nominados participan en una competencia que reta sus habilidades y destrezas tanto físicas como mentales, solo quién gane y logre completar la misión, misma que explica la Conductora Kristal Silva, logra salir de la Tabla de Nominación, por lo que deja de estar en riesgo de abandonar la competencia y asegura una semana más dentro del reality.

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Ahora bien, antes del juego se revela el nombre del nominado que pierde su derecho de jugar y queda “bloqueado”, esta decisión se toma mediante la dinámica de “echar tierra” ya que cada uno de los Granjeros tiene la oportunidad de depositar una bolsa de tierra a los nominados, esto basándose en su comportamiento dentro del reality. El nominado que acumule más bolsas pierde su derecho a participar en “El Juego de Salvación”.

¿Cómo salvar a tu Granjero favorito y evitar que salga de La Granja VIP?

El público tiene un poder muy importante en la competencia ya que juega un papel decisivo para salvar a los nominados de La Granja VIP, esto a través de su voto. Cuando Adal Ramones da la indicación de que se puede votar, el público puede acceder al sitio web y otorgar su voto al Granjero que quiere salvar de que quede eliminado.

Votar es un proceso gratis, fácil, rápido y muy sencillo. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.