La Granja VIP: el a, b, c para entender TODAS las dinámicas que pasan en el reality

Después de pasar un tiempo sin ver La Granja VIP, es normal que se te haya pasado uno que otro término de la competencia. Para refrescarte un poco la memoria en torno a este reality, hoy repasaremos algunas reglas y dinámicas que cambian cada semana y que pueden definir la permanencia dentro de la competencia para ganar el premio. Aquí te explicamos el ABC para entender todo lo que sucede dentro de la granja.

También te puede interesar: Las 5 asambleas más polémicas en la historia de La Granja VIP

¿Qué significa cada rol dentro de La Granja VIP?

Dentro de La Granja VIP, cada semana, los participantes reciben funciones específicas que deben realizar para modificar la experiencia dentro del programa.



Granjeros: Todos los famosos dentro de la competencia

Todos los famosos dentro de la competencia Peones: cuatro celebridades que son elegidas por sus compañeros y que tendrán que enfrentar las condiciones más complicadas del programa.

cuatro celebridades que son elegidas por sus compañeros y que tendrán que enfrentar las condiciones más complicadas del programa. Capataz: Es elegido mediante una competencia semanal. Este tendrá la responsabilidad de organizar las labores y repartir las tareas para mantener el orden dentro de La Granja.

Es elegido mediante una competencia semanal. Este tendrá la responsabilidad de organizar las labores y repartir las tareas para mantener el orden dentro de La Granja. Mayoral: Este fue el papel del Tío Pepe en la primera temporada de La Granja VIP. Él se encargaba de supervisar todo el trabajo y de determinar la evaluación, el presupuesto de la semana que reciben los participantes.

¿Cómo funcionan las nominaciones y eliminaciones?

Recordemos que el juego cambia constantemente. Los granjeros deben realizar los martes El Duelo, donde el Capataz elige a un peón y a otro granjero para enfrentarse. Quien pierde queda automáticamente nominado.

Mientras que los miércoles, se tendrán que enfrentar a La Asamblea, donde se realiza una nominación cara a cara donde todos, sin excepción, deben decir públicamente a quién nominan y por qué.

¿Qué son La Salvación, La Traición y El Legado?

En cuanto a los jueves, los Granjeros se disputarán La Salvación. El ganador automático obtiene una placa y un beneficio extra. Ese beneficio es conocido como La Traición y ocurrirá los viernes. Aquí el participante salvado puede liberar a otro nominado, pero debe sacrificar directamente a otro compañero.

Por último está El Legado; este es el momento en el que el eliminado tiene una última oportunidad de influir en el juego al nominar directamente a un participante para la siguiente semana.