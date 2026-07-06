Las 5 asambleas más polémicas en la historia de La Granja VIP

La Granja VIP tuvo una primera temporada llena de emoción, confrontaciones y muchas rivalidades. Fue por eso que nunca faltó que se pusieran tensas las cosas durante La Asamblea. Cómo encontrar cuál fue la Asamblea más polémica es una tarea complicada; hoy vamos a recordar las que más impactaron al público.

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5 de las mejores y más polémicas Asambleas de La Granja VIP

Ahora sí, ponte cómodo y disfruta de los momentos más polémicos que se vivieron en La Asamblea durante la primera temporada de La Granja.

1. Lola Cortes vs. Adame

Es imposible olvidar la vez que Lola Cortés le dedicó a Adame una canción. Las cosas se calentaron y tanto los granjeros como el público tuvieron algo en claro: Lola no simpatizaba con él.

2. "El Patrón" y Eleazar Gómez

Cómo olvidar la vez que todo se salió de control y El Patrón le dijo sus verdades a Eleazar durante La Asamblea. Lo más polémico fue cuando todo escaló, pues se sentaron juntos. La discusión escaló a tal grado que Adal Ramones y La Bea tuvieron que intervenir para evitar algún tipo de conflicto.

3. Teo y Eleazar

Desde el primer momento, Teo y Eleazar tuvieron sus roces. Las discusiones se dieron desde el primer momento. Durante la tercera Asamblea, las cosas se calentaron y, más que polémica, comenzaron a marcar la pauta de un conflicto que creció.

4. Fabiola y Manola

En esa misma Asamblea, Fabiola encaró a Manola cua

ndo “manipuló” a todos para que votaran por Fabiola. Manola se quiso defender cuando la llamaron “manipuladora”.

4. Alfredo Adame y Kim Shantal

Alfredo Adame inició en esta ocasión con palabras muy fuertes al nominar a Kim y llamarla “mentirosa” y “mitómana”. En ese momento, Kim Shantal le dio la vuelta a todo lo que le dijo, haciendo que Alfredo perdiera el control de sus emociones.

¿Cuál es la que más recuerdas?