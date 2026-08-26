“La Bebeshita” hace IMPACTANTE revelación previo a su ingreso a La Granja VIP Segunda Temporada
Una de las creadoras de contenido más reconocidas de México hace fuertes confesiones sobre lo que podría pasar durante su participación en La Granja VIP.
Es oficial, una de las influencers más queridas y famosas de México se une a la lista de granjeras de La Granja VIP Segunda Temporada; así es, hablamos de Daniela Alexis, mejor conocida como “Bebeshita” quién reveló que no está cerrada al amor ya que mencionó que si dentro del reality hay alguien “guapo” y “soltero” solo dejará que el amor la sorprenda aunque ella es experta en ligue. Por otro lado, reveló que su principal objetivo dentro de La Granja será divertirse y que el público conozca a “Daniela”. Además de esto la Granjera expresó que espera “no ser funada”.