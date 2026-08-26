“La Bebeshita” hace IMPACTANTE revelación previo a su ingreso a La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, una de las influencers más queridas y famosas de México se une a la lista de granjeras de La Granja VIP Segunda Temporada; así es, hablamos de Daniela Alexis, mejor conocida como “Bebeshita” quién reveló que no está cerrada al amor ya que mencionó que si dentro del reality hay alguien “guapo” y “soltero” solo dejará que el amor la sorprenda aunque ella es experta en ligue. Por otro lado, reveló que su principal objetivo dentro de La Granja será divertirse y que el público conozca a “Daniela”. Además de esto la Granjera expresó que espera “no ser funada”.