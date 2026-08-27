¡Irreal! Así fue la llegada de “La Bebeshita” a los foros de TV Azteca para anunciar su participación en La Granja VIP Segunda Temporada

Oficial, Daniela Alexis, mejor conocida como “Bebeshita”, llegó a los foros de TV Azteca para iniciar un tour con medios y dar a conocer detalles de su participación en La Granja VIP Segunda Temporada, misma que será ¡doblemente animal!. La undécima Granjera del reality reveló, sin filtros, que desea obtener el gran trofeo e incluso mencionó en qué área de su casa lo quiere colocar. Por su parte, expresó quién es el Granjero con quién ya ha convivido antes.