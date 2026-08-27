¡Irreal! Así fue la llegada de “La Bebeshita” a los foros de TV Azteca para anunciar su participación en La Granja VIP Segunda Temporada
Oficial, una de las influencers más destacadas de México llega al reality más esperado por todos para conquistar con su inigualable personalidad.
Oficial, Daniela Alexis, mejor conocida como “Bebeshita”, llegó a los foros de TV Azteca para iniciar un tour con medios y dar a conocer detalles de su participación en La Granja VIP Segunda Temporada, misma que será ¡doblemente animal!. La undécima Granjera del reality reveló, sin filtros, que desea obtener el gran trofeo e incluso mencionó en qué área de su casa lo quiere colocar. Por su parte, expresó quién es el Granjero con quién ya ha convivido antes.