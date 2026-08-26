“La Bebeshita” revela cuál es el reto más importante que le tocará enfrentar en La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, Daniela Alexis, mejor conocida como “Bebeshita” se une a la lista de granjeras para ser parte de La Granja VIP Segunda Temporada. En esta ocasión la influencer dió a conocer que uno de los retos más grandes que está por experimentar es el frío e incluso mencionó que ha comenzado a vitaminarse. Por otro lado, reveló cuáles son las fortalezas y debilidades con las que cuenta, respecto a las primeras mencionó que es muy leal, noble y “buena amiga” y por otro lado dejó en claro que su debilidad es que es muy sensible ya que si le gritan llora.