¿Sacará su instinto maternal? María Karunna revela cómo será su personalidad dentro de La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, María Karunna se suma a La Granja VIP Segunda Temporada como la octava granjera confirmada del reality más esperado de celebridades y habló sin filtros con Malleza, Host Digital de La Granja VIP, sobre su personalidad. La cantante y bailarina mencionó que a pesar de que el tema de competir la pone nerviosa cuenta con una gran experiencia en realities además de que a lo largo de su carrera ha trabajado con celebridades de todo tipo de personalidades por lo que ese es un factor que la favorece. Por otro lado, mencionó que cuenta con un instinto maternal y que tiene los brazos abiertos para apoyar a cualquier participante que lo necesite. Además de esto, la granjera reveló que no le gustaría ser Capataz la primera semana.