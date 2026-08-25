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La Granja VIP México por Tv Azteca
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Mónica Escobedo revela su OBJETIVO principal dentro de La Granja VIP Segunda Tempoprada

Una de las comediantes más destacadas del país llega a La Granja VIP para cautivar al público con su personalidad única.

Es oficial, Mónica Escobedo es la décima granjera de La Granja VIP Segunda Temporada y en esta ocasión reveló que su principal objetivo dentro del reality es divertirse además de que busca “meter conflicto”. Por otro lado, dió a conocer que habrán máscaras que caerán conforme pasen las semanas. La comediante reveló que usará el humor dentro del reality ya que la comedia es una gran herramienta así como la risa. La Granjera se describió como “buena onda” por lo que el público podrá ver una gran faceta de ella.

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