Mónica Escobedo, revela sus secretos más grandes antes del inicio de La Granja VIP Segunda Temporada

¡El expediente granjero se puso intenso! Mónica Escobedo, la décima Granjera confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada reveló fuertes secretos de su personalidad ya que explicó que el público verá una “Mónica” que nadie espera. Por otro lado, reveló que usará el recurso del humor y la comedia dentro del reality. Por otro lado, reveló que no todo el tiempo va a estar contenta ya que es muy peleonera, especial y le gusta decir las cosas como son. Por otro lado, reveló que no le gusta que otras personas pongan los pies en la mesa además de que le desagrada la gente “mal educada”.