ÚLTIMA HORA: Abigail Pak “La Coreañera” es la doceava GRANJERA de La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, este viernes 28 de agosto de 2026, a través de la transmisión en vivo del programa Venga La Alegría se dió a conocer que la doceava Granjera en sumarse a La Granja VIP Segunda Temporada es nada más y nada menos que la icónica artista Abigail Pak, mejor conocida como "La Coreañera", quien es una joven multiinstrumentista con gran talento para interpretar piezas musicales en el acordeón, misma que se ha caracterizado por mezclar géneros muscales como cumbia con ritmos urbanos y pop alternativo.

¿Cómo fue la revelación de Abigail Pak "La Coreañera" como la doceava GRANJERA de La Granja VIP Segunda Temporada?

La revelación estuvo llena de emoción y adrenalina ya que de manera previa se habían compartido, a través de las redes sociales de La Granja VIP, algunas pistas sobre la identidad de la doceava Granjera, en estas había un microbús y una bocina. Sin embargo fue hasta este viernes que la artista Abigail Pak por fin salió del icónico huevo de revelación y el público pudo conocer esta asombrosa información.

¿Quién es Abigail Pak "La Coreañera", la doceava GRANJERA de La Granja VIP Segunda Temporada?

Abigail Pak "La Coreañera" es originaria de San Antonio, Texas, sin embargo en sus venas corre sangre coreana ya que esa es la nacionalidad de sus padres. Desde pequeña Abigail ha tenido intereses y mucha pasión por la música ya que a los 13 años tocó en el Carnegie Hall y sus inicios fueron en la música clásica. Sin embargo, su talento e identidad comenzaron a tomar gran relevancia cuando saltó a la fama gracias a la viralidad que tuvo en redes sociales ya que la joven interpretó cumbias con acordeón que rápidamente cautivaron a los internautas. Actualmente radica en la Ciudad de México y en su cuenta de instagram cuenta con 474 mil seguidores mientras que en TikTok tiene una comunidad que ya alcanza más del millón de seguidores.

La Granja VIP Segunda Temporada: Fecha, hora y cómo ver el estreno del reality

Es oficial, La Granja VIP Segunda Temporada dará inicio este próximo domingo 06 de septiembre, es decir, estamos a pocos días del inicio de esta gran aventura. La transmisión la podrás disfrutar gratis y completamente en vivo a través de la señal televisiva de Azteca UNO aunque también podrás verla por streaming en Disney +, esto desde el dispositivo que prefieras. El estreno comenzará en punto de las 20: 00 horas, tiempo del centro de la CDMX, por lo que te recomendamos sintonizar a tiempo la transmisión para no perderte ningún detalle así como activar las notificaciones de nuestro sitio web para saber quién será el treceavo a treceava Granjera que se integre al reality.

