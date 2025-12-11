¿Teo va a la nominación? Eleazar Gómez PREDICE qué pasará en la Asamblea de La Granja VIP

La Granja VIP se sacudirá la noche de este 10 de diciembre con el esperado Miércoles de Asamblea , evento en el que las celebridades se dirán sus verdades CARA A CARA y definirán al nominado de la semana 9... ¡Eleazar Gómez especuló sobre lo que podría pasar y nos dejó con la boca abierta! Entérate de todo a continuación.

¡Jacinta ya es mamá y el cacaraqueo reacciona al plan de Eleazar! Revive lo mejor de La Granja VIP

¿Qué estrategia podría seguir el Team Cacaraqueo, según Eleazar Gómez?

La tarde de este miércoles luego del revuelo que causó el nacimiento de la becerrita de la vaca Jacinta , Eleazar Gómez y Alfredo Adame echaron chismecito en la suite del capataz y consideraron que es muy probable que el Team Cacaraqueo se vaya... ¡contra Teo! ¿Y eso, ya no son aliados?

"Nuestras nominaciones van a ir fijas, ¿verdad? A donde dijimos, es que no van a hacer la diferencia porque todos ellos (el Team Cacaraqueo) se van a ir contra Teo", reflexionó Gómez.

Para el llamado Team Muro de La Granja VIP, poner a Teo en la placa va apuntado a que él gane la Prueba de Salvación del jueves porque es un competidor muy bueno: de paso, el granjero podría ayudar a "El Patrón" y subir a alguno de ellos en la Traición... ¡qué tal!

"Van a subir a Teo a la placa para ponerlo a competir mañana, yo la neta digo que cualquier placa podría ser fuerte", explicó Eleazar, mientras que Alfredo Adame consideró que el Team Cacaraqueo se está arriesgando mucho con estas tácticas... ¡confían mucho en la suerte de Teo para competir y esto es contraproducente!

Por otro lado, aunque el Muro se mostró inseguro de la lealtad de Sergio Mayer Mori también estudió la posibilidad de que el joven se les una para subir a Kim Shantal a la placa de nominados... ¡los nervios están a full con la Gran Final de La Granja VIP cada vez más cerca!

