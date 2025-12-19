¡Apúntenle! Los infalibles TIPS de La Bea para los próximos concursantes de La Granja VIP

La Bea se animó a darle unos consejitos a las celebridades que se animen a entrarle a las siguientes emisiones de La Granja VIP ... ¡todavía no se sabe si habrá segunda temporada, pero eso no impidió que la granjera soltara algunos tips de supervivencia súper útiles!

¿Cuáles son las RECOMENDACIONES de La Bea para jugar en La Granja VIP?

La Bea, quien disfrutó de un momento de descanso al lado de Kim Shantal y Teo en una de las recámaras de La Granja VIP, miró con disgusto la suciedad de sus calcetines blancos y le aconsejó a los siguientes granjeros que quieran participar que lo mejor es traer estas prendas de colores oscuros.

"Para los próximos granjeros de las próximas temporadas, les recomiendo que traigan puros calcetines oscuros: café, gris, negros... nada de que blanco o colores pastel, nada", explicó La Bea.

La standupera también le recordó a las celebridades interesadas que se van a ensuciar mucho en La Granja VIP , por lo que también recomendó empacar ropa cómoda y adecuada para el trabajo duro.

"Sepan también que se van a megaempuercar, así que no vengan de 'pickis' que aquí se viene a ensuciarse la ropa, las manos y hasta los dientes", advirtió la comediante.

Sin duda alguna, varias de las actividades de La Granja VIP como dormir en el granero , bañarse con agua fría y lidiar con cerdos fueron toda una sorpresa para las celebridades que se enfrentaron por primera vez a este reto y por eso La Bea dejó las cosas muy claras... ¡a unas horas del Duelo de Salvación, las emociones están al límite!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: