¿Qué hará La Bea si gana el PREMIO de La Granja VIP? ¡Conoce sus TIERNOS planes!

La Bea y todo el Team Cacaraqueo en genera l compartieron los planes que tienen para el JUGOSO premio que La Granja VIP le dará a la celebridad que obtenga el primer lugar de la competencia... ¡todavía falta camino por recorrer, pero la standupera ya tiene bien claro qué hará con su recompensa!

¿Qué hará La Bea si gana el premio del PRIMER LUGAR en La Granja VIP?

El Team Cacaraqueo ocupó la tarde de este jueves 18 de diciembre a compartir bromas y muchos chismes, pero también organizó una dinámica para detallar qué tienen planeado hacer en caso de ganarse el primer lugar de La Granja VIP; La Bea, por ejemplo, detalló que planea destinar su dinero en su familia y en organizar la boda con Israel, su prometido.

"Yo quiero, cuando gane el premio de La Granja VIP, apartar una parte para el 'bodorrio'... tengo que platicarlo con Isra, pero quiero una boda chiquita (…) me gustaría con otra parte de ese dinero arreglarle su casita a mi mamá, me gustaría construirle como un invernadero con riego donde estén todas sus plantitas y me gustaría pues ahorrar y también ir viendo lo de un terrenito", explicó.

Teo, "El Patrón" y Kim Shantal se encargaron de darle un baño de realidad a La Bea y le recordaron que tal vez el premio no le alcance para todo eso; sin embargo, Alberto del Río le detalló que con toda la exposición que logró en La Granja VIP sus shows de comedia podrían tener un empujón que le dé más trabajo y ganancias... ¿será?

La Bea no fue la única que compartió sus proyectos: Teo, por ejemplo, quiere viajar, mientras que Kim quiere ahorrar su dinero y otra parte gastarlo en algo para ella y sus hermanos... ¡los planes son buenos, pero el Team Muro está también muy concentrado en llegar a la Final y todo podría ocurrir!

Este jueves 18 de diciembre se disputará el Duelo de Salvación que desatará la adrenalina entre los nominados "El Patrón", La Bea y Eleazar Gómez ... ¡no te lo pierdas en punto de las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO!

