Las 5 peleas más intensas que hicieron explotar La Granja VIP; desde la icónica pelea de Manola y la piña, hasta Kim Shantal y Eleazar Gómez

La primera temporada de La Granja VIP estuvo llena de momentos icónicos que difícilmente podremos olvidar. Cómo olvidar aquellos días donde el trabajo, el clima y el ambiente con los compañeros eran tan complicados que algunos granjeros perdían la cabeza y se metían en problemas con otros participantes. Es por eso que hoy vamos a recordar algunas de esas peleas que se volvieron tan icónicas.

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Estas fueron las 5 peleas más intensas que nos dejó La Granja VIP

1. La primera gran pelea

Al comienzo de la primera temporada, la locura se desató en el momento menos esperado cuando Manola Diez intentaba pelar una piña para desayunar y le pidió ayuda a Carolina Ross, lo que terminó en una pelea sin precedentes.

2. Manola y La Bea pelean por una taza de café

Posteriormente, cuando la Bea se convirtió en el capataz de la semana, tuvo que enfrentarse a un recorte de presupuesto, lo cual provocó que pasaran hambre. Cuando un café provocó un malentendido, hubo gritos y hasta una huelga de hambre.

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3. Adame y Manola vieron cómo se fracturaba su alianza

Después de una serie de momentos incómodos y una traición, ambos vivieron uno de los momentos más incómodos de la relación en una de las primeras Asambleas de Nominación. Aunque hubo un momento de reconciliación, parece que nada volvió a ser lo mismo.

4. Fabiola, Sandra y Kim estallan contra Eleazar

Entre Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez hubo varios desacuerdos, por lo que discutieron más de una vez. En la primera discusión, una de las más fuertes fue cuando Eleazar pidió que todos votaran por Fabiola, rompiendo así una promesa.

5. Lola Cortes vs. Adame durante la asamblea

En esta pelea, Lola le dedicó una canción a Adame donde dejó claro que no le caía bien y que no simpatizaba con él. Ninguno se guardó los comentarios y se dijeron lo que tenían que decir.