“Te lo pedí por las buenas": Manelyk está furiosa con Ivonne Montero y advierte que seguirá de Peón en La Granja VIP

Un nuevo conflicto surgió en La Granja VIP. Esta vez las protagonistas fueron Ivonne Montero y Manelyk, quienes tuvieron diferencias por la distribución de los espacios y se enfrascaron en una incómoda discusión. Y por si fuera poco, Mane ya avisó que, de estar en sus manos, seguirá votando para que ella siga en el equipo de Peones, una situación que sabe, ya está desgastando a su rival.

Así lo avisó en una charla con Kunno, que además, fue el responsable de mandar a Ivonne al Granero por tercera semana consecutiva, provocando que la actriz rompiera en llanto y confesara que ya está muy cansada, por lo que no se esperaba que volvieran a elegirla. "Ya le dije que no es mi culpa que esté de malas por ser Peón. Acuérdate de que tú lo pediste y ahí te vas a quedar", dijo Mane mientras el influencer se reía de la situación.

¿Por qué Manelyk se enojó con Ivonne Montero? El malentendido que desató el caos en La Granja VIP

La molestia de Manelyk se detonó cuando volvieron de la gala en la que Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP. Todo porque el "cazafantasmas" le habría dicho a Ivonne Montero que podía quedarse con su clóset. Sin embargo, la llamada "reina de los realities" también quiere tener más espacio y se enojó porque supuestamente no quieren cederle un lugar, por lo que aseguró que no le importaría tirar la ropa de la actriz para colgar ella sus propias cosas.

"Está el clóset de María, está el clóset de Coreañera, está el clóset de Carlos. ¿Y quién los tiene? Ella. Te lo juro que soy capaz de aventarle sus cosas. Que esté de malas por su decisión y que haga mal las cosas, no es mi culpa. Pero bueno, yo le pregunté. Al ratito le voy a tirar todas sus cosas y voy a poner las mías, yo te dije por las buenas", advirtió Mane, un movimiento que fue respaldado por Azalia y Kunno, dos de sus principales aliados en La Granja VIP Segunda Temporada.