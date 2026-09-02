Manelyk asegura que viene a darlo TODO en La Granja VIP Segunda Temporada: “Yo no soy de palabras, soy de acciones”
‘La Reina de los Realities’ considera que es muy mala para recibir ordenes, pero trabajará en todas las tareas que le sean asignadas.
Manelyk González se une oficialmente a La Granja VIP como Granjera y viene dispuesta a combatir sus más grandes miedos. La influencer nos habló sobre todo aquello a lo que es intolerante y no piensa dejar que alguien pase los límites con ella o conocerán su lado doblemente animal.