Manelyk González ROMPE todo lazo con Julio Camejo en La Granja VIP: “Te encanta figurar todo el tiempo”

Manelyk González dejó claro que Julio Camejo ya no forma parte de su equipo en La Granja VIP. Durante La Asamblea, la participante nominó al actor y aprovechó el cara a cara para explicarle por qué decidió distanciarse de él. Entre sus reclamos, lo acusó de acercarse a quienes considera que están brillando más y cuestionó su manera de actuar con las personas que lo han apoyado.

La granjera comenzó recordando una conversación que habían tenido días atrás, cuando su compañero le preguntó por qué estaba tan alejada. “Sí, me alejé de ti. Manelyk normalmente cuando ve cosas que no le gustan de las personas, yo simplemente me alejo”, respondió frente a todos. Sin embargo, explicó que la dinámica de nominación le daba la oportunidad de decirle directamente lo que pensaba.

Manelyk ENCARA a Julio Camejo y le dice que se va con los Granjeros que le convienen para poder brillar

¿Por qué Manelyk González rompió con Julio Camejo en La Granja VIP?

Mane aseguró que, después de un mes de convivencia, se dio cuenta de que ambos tienen maneras diferentes de entender la lealtad. Según explicó, ella suele respaldar a las personas cercanas incluso cuando eso implica involucrarse en problemas ajenos. “Tú no das lo mismo que yo doy”, le reclamó. También señaló que, desde su perspectiva, el actor busca acercarse a quienes tienen mayor protagonismo dentro del reality.

“Siento que también vas como con quien más te convenga, o sea, con quien piensas que está dando como más contenido o está brillando más”, expresó. Para explicar su postura, recordó el enfrentamiento que Julio tuvo con Ivonne Montero. La participante aseguró que entonces decidió defenderlo sin importar quién tuviera razón, porque así acostumbra actuar con las personas que considera parte de su círculo cercano.

Sin embargo, señaló que no había recibido el mismo respaldo. En particular, cuestionó la reacción de Camejo cuando otros granjeros hicieron comentarios negativos sobre ella.

“Yo no espero que tú brinques por mí, pero por lo menos que no lo aplaudas. Y lo hiciste”, afirmó. También mencionó lo ocurrido con Pimpinela Escarlata, quien, según su relato, había dirigido varios comentarios contra su grupo.

La influencer rechazó además que su decisión estuviera influenciada por alguien más. Incluso mencionó a Azalia Ojeda para aclarar que nunca le había hablado mal del actor.

“Nadie me manipula y nadie me dice qué hacer”, sostuvo antes de comunicarle su decisión: “Ya no eres parte de mi equipo, no eres más”.

“Te encanta figurar todo el tiempo”: Manelyk encara a Julio Camejo

En su derecho de réplica, el actor comenzó agradeciéndole el apoyo que le había brindado durante su participación en La Granja VIP. También aseguró que conservaba buenos recuerdos de los momentos compartidos.

Después abordó uno de los principales cuestionamientos de Mane: su cercanía con Pimpinela Escarlata. Explicó que el cariño que siente por ella es independiente de las diferencias que pueda tener con otros participantes.

La respuesta no convenció a su compañera, quien volvió a intervenir para reclamarle que no hubiera permanecido al margen cuando se hicieron comentarios contra ella.

“Simplemente podías quedarte en silencio y respetar el momento y no lo hiciste, ¿sabes por qué? Porque te encanta figurar todo el tiempo”, le dijo.

Lejos de negar que le gusta tener protagonismo, Julio respondió: “Sí, me gusta figurar, la verdad, para eso vine a brillar”.

También explicó que mantiene una amistad con Kevyn Contreras “Bicolor” y que no piensa modificar sus vínculos dependiendo del grupo al que pertenezca cada granjero.

Antes de terminar, Camejo volvió a dirigirse a Manelyk con palabras de agradecimiento. Le aseguró que la considera una mujer maravillosa y que valora haber formado parte de su vida durante el último mes.