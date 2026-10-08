Manelyk recibió una fuerte sanción en La Granja VIP, esto fue lo que hizo a Kevyn Bicolor

En La Granja VIP las reglas son claras, no se puede desperdiciar comida. Se trata de una falta tan grave que esta semana Manelyk González recibió una fuerte reprimenda por ello. Tras una pelea que tuvo con Kevyn Contreras Bicolor y una reacción equivocada, deberá comer como el resto de los Peones.

Durante la semana, Bicolor, quien tiene la posición de Peón, se comió la porción que le correspondía a la reina de los realities a pesar de que él no tiene derecho a ese tipo de alimentos. Mane respondió tan enojada que no dudó en arrebatarle el plato y tirar la comida a la basura.

La situación enojó a la producción. Adal Ramones dejó en claro que su actitud no podía pasarse por alto, aunque también especificó que tenía todo el derecho a estar molesta. “La penalización no tiene nada que ver con el enojo con Kevyn, tenías toda la razón en estar molesta y tenías todo el derecho de enfrentarlo como lo hiciste y decirle todo lo que pensabas”.

Sin embargo, continúo el conductor, su error fue dejar que el enojo la nominara. “Hace unos días lo dijimos, en un mundo en el que no todo el mundo tiene una alimentación digna, desperdiciar comida es una ofensa para muchos, para la gran mayoría, casi te podría decir que para todos”.

Adal también recordó a la influencer que, hace tan solo unos días, ella misma se había quejado por el desperdicio de comida en el que habían incurrido algunos Granjeros, por lo que cuestionó su manera de actuar.

Finalmente se advirtió a Bicolor que él también enfrentará una consecuencia por lo sucedido.

Manelyk se puso furiosa con Kevyn|ESPECIAL

¿Qué dijo Manelyk por su penalización por tirar comida?

La penalización que enfrentará Manelyk por haber tirado comida a la basura será comer como los Peones por el resto de la semana. Es decir, únicamente tendrá derecho a frijoles, arroz y sardinas.

La reina de los realities respondió molesta y señaló que lo que hizo Kevyn fue una falta de respeto, en especial porque él es Peón. Se justificó diciendo que solo eran dos cucharadas de comida, “no es que tiré una olla completa”.

Mane añadió que ella también exige respeto, pero señaló que no tiene problemas y que respetará las reglas y se hará responsable de sus actos.

