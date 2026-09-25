“Cometiste uno de los actos más bajos”: Ivonne Montero enfrenta a Julio Camejo por sus declaraciones y él termina reconociendo su error
Ivonne Montero le echó tierra a Julio Camejo y no paró de decirle sus verdades a la cara.
Tras las especulaciones y duras acusaciones, la verdad salió a la luz pública en pleno directo, desencadenando una confrontación de alto voltaje entre Ivonne Montero y Julio Camejo que redefinió el rumbo del jueves de salvación esta noche en La Granja VIP.
En días pasados, Camejo protagonizó una acalorada discusión con Montero, acusándola de haber incurrido en no cuidar bien a una de las vacas de la granja. Sin embargo, al inicio de la emisión, Adal Ramones intervino para poner punto final a las difamaciones. El conductor presentó las imágenes inéditas del 24/7 donde se constató que Ivonne Montero actuó de manera correcta, profesional y sin ningún tipo de trato incorrecto hacia el animal durante la faena.
Con las pruebas sobre la mesa, la producción dio paso a la dinámica "Echar tierra", donde los habitantes señalan a sus compañeros acumulando tierra sobre ellos para impedir que puedan participar en el Juego de Salvación. Tras revelarse la mentira, el grupo castigó severamente a Julio, quien ya se encontraba en la lista de nominados.
Ivonne Montero encara a Julio Camejo tras ser difamada en La Granja VIP
Al llegar su turno, Ivonne Montero no dudó en vaciar su tierra directamente en el contenedor del actor cubano, lanzando un discurso devastador en La Granja VIP: "Estás cavando tu propia tumba. Te has ensañado conmigo y cometiste uno de los actos más bajos: la difamación a nivel nacional. No sabes el gusto que me da haberte callado la boca. Lo que ves en mí es justo lo que haces tú; lo haces porque soy una de tus rivales más fuertes".
Julio Camejo no tuvo cómo justificarse y asumiendo la responsabilidad frente a las cámaras, le ofreció una disculpa pública: "No sé en qué momento me enojé y me dejé llevar. Cada palabra que has dicho está llena de verdad. Lo único que puede hacer un hombre cuando se equivoca es reconocer su error". Camejo le pidió una oportunidad para enmendar las cosas, a lo que Ivonne accedió para permitirle conocer su verdadera personalidad durante el encierro.