Manelyk González revela la VERDADERA RAZÓN por la que entró a La Granja VIP Segunda Temporada

Luego de varios días entre rumores y especulaciones, se hizo oficial la revelación de Manelyk González como una de las Granjeras para La Granja VIP Segunda Temporada. Esta noticia causó furor en redes sociales y tiene a la polémica infuencer más que ilusionada con este proyecto que significa tanto para ella y que se animó a aceptar por un motivo muy especial.

Durante su participación exclusiva en Venga La Alegría, la llamada "reina de los realities" confesó que quiso formar parte de esta edición porque considera que es una buena oportunidad para regresar a la industria que la vio consolidarse como una estrella. Esto porque si bien ha tenido muchísimo trabajo en los últimos años, ya tiene tiempo que no está en un formato como La Granja VIP a nivel nacional y quiere estar cerca del público mexicano.

"Hace muchos años que yo empecé en un reality en México y este es mi regreso al país los reality shows. Quiero reconectar con la gente, yo empecé cuando tenía veintitantos y ya tengo 36. Sigo siendo la misma, muy divertida, pero quiero que vean este lado de 'mujer madura'", dijo entusiasmada.

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Todavía falta que se revelen a más Granjeros y será en el estreno cuando se conozcan todos los nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

Al igual que en la primera edición, la conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente Rey Grupero y Alfredo Adame, que tiene toda la experiencia como ganador de la Primera Temporada.