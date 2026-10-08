Manelyk González vuelve a llamar “MACETAS” a sus compañeras de La Granja VIP: “Se lo tomaron muy a pecho”

Manelyk González volvió a llamar “macetas” a algunas de sus compañeras de La Granja VIP, después del intercambio que tuvo con Ivonne Montero durante la dinámica de la manzana. En una conversación con Bebeshita y Azalia Ojeda, la granjera aseguró que Ivonne, Mónica Escobedo y Natalia Alcocer se habían tomado muy a pecho ese calificativo y relató cómo, según su versión, las tres retomaron el comentario.

Manelyk González asegura que sus compañeras se tomaron muy a pecho lo de las “macetas” en La Granja VIP

Durante la charla, Bebeshita recordó que había escuchado a Ivonne, Mónica y Natalia hablar sobre los calificativos que recibieron. Según contó, sus compañeras comenzaron a bromear con la posibilidad de ser nominadas por ser consideradas poco participativas. “Ay, pues ya nos van a nominar por muebles. Ay, sí, somos los muebles”, relató la granjera al reproducir parte de aquella conversación. También aseguró que Mónica Escobedo dijo “somos los muebles más divertidos”.

La reacción de sus compañeras llamó la atención de Manelyk, quien consideró que el comentario había tenido más importancia para ellas de la que esperaba. “Ya se lo tomaron muy a pecho lo de muebles”, expresó.

El tema surgió después de que, durante la dinámica de la manzana, Manelyk e Ivonne Montero intercambiaran comentarios frente a los demás granjeros. En aquella ocasión, Mane utilizó el término “maceta” para referirse a su compañera, quien rechazó esa descripción y defendió su participación en las actividades de La Granja.

Lejos de retirar el calificativo, Manelyk volvió a utilizarlo durante la conversación con Bebeshita y Azalia. “Güey, que les pega mucho cuando les dices que son una maceta, pero pues es que son una maceta, güey. ¿Yo qué hago? ¿Cómo las ayudo a brillar, hermanas?”, expresó.

Además, aseguró que no recordaba las respuestas que Ivonne y Mónica le habían dado el día anterior. Según explicó, esos comentarios no eran algo que permaneciera en su memoria.

“Yo ni me acuerdo qué me dijeron ayer”, sostuvo. Después insistió en que, aunque le preguntaran qué había dicho cada una, no podría repetirlo porque no era algo que se le quedara.

En otro momento de la charla, Mane contó que Kevyn Contreras “Bicolor” le había mencionado la posibilidad de que Ivonne Montero la nominara. Ante esa advertencia, respondió con ironía: “Estoy temblando de miedo”.