¿Quién es María Karunna, la octava granjera de La Granja VIP Segunda Temporada? Esta es su historia en Caló

María Karunna es oficialmente la octava integrante confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada, el esperado reality de TV Azteca que tendrá su estreno el próximo 6 de septiembre de 2026. La cantante dejará el micrófono para convertirse en Granjera y convivir con el resto de participantes, además de hacerse cargo de las tareas dentro de La Granja VIP. Su presencia dentro del reality llama mucho la atención, pues ella se ha convertido en un icono de la música mexicana de los 90.

¿Quién es María Karunna?

Su nombre completo es María Karunna Hill Bauche y es una cantante, bailarina y actriz mexicana nacida en Ciudad de México. Ella comenzó desde muy joven en el mundo de la música y el espectáculo. Fue así que junto a su hermana Maya, formó el grupo Caló, uno de los más populares en México en la década de los 90.

Ella también desarrolló una carrera como solista, con su álbum Bienvenidos a casa en 1991. Poco tiempo despues también se enfocó en su carrera como actriz.

Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada

Ya está más que confirmado que el domingo 6 de septiembre dará inicio La Granja VIP Segunda Temporada. Ese día podremos ver a los granjeros llegar al que será su nuevo hogar para desconectarse de su realidad y comenzar a trabajar en la naturaleza, rodeados de animales, haciendo trabajos de granja que nunca creímos que los veríamos hacer, como recolectar huevos de gallina, ordeñar vacas, limpiar establos y hasta cabalgar imponentes caballos.

¿Quiénes están confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?

Hasta este momento, se confirmó a Mallezaa como Host Digital del programa. Además, por el momento se conocen dos de los nombres de los Granjeros que formarán parte de La Granja VIP Segunda Temporada:



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafael Marcadante

Fernando Lozada

Faltan muchas sorpresas y revelaciones de La Granja VIP Segunda Temporada. Además de descubrirlas en la programación de Azteca UNO, mira todas las actualizaciones y noticias en el sitio web oficial de Azteca UNO.