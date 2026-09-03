Abigail Pak, mejor conocida como ‘La Coreañera’, está a punto de comenzar una nueva aventura en La Granja VIP Segunda Temporada, pero antes de ingresar al reality hizo una confesión que llamó la atención: su papá todavía no sabe que participará en el programa.

La Coreañera habla de su relación con su padre

Durante la entrevista para Ventaneando, Abigail Pak explicó que su papá aún desconoce que formará parte de la segunda temporada de La Granja VIP. Sin embargo, la joven dejó claro que esto no significa que exista una mala relación entre ellos. La Coreañera explicó que parte de esta dinámica tiene relación con aspectos culturales, pues señaló que en algunas familias coreanas los padres pueden ser menos comunicativos con sus hijos, especialmente en comparación con la manera en que ella y su mamá se relacionan.

“Mi papá no sabe”, comentó Abigail al hablar sobre su entrada al reality.

Además, la joven explicó que, por iniciativa propia, ella y su mamá suelen tener una comunicación un poco más cercana, mientras que con su papá existe una dinámica diferente. Aun así, dejó claro que esto no cambia los sentimientos que tiene hacia él.

“Mi papá no sabe": Abigail Pak ‘La Coreañera’ revela que su papá no sabe que entrará a La Granja VIP Segunda Temporada|Ventaneando

La Coreañera asegura que quiere y admira a su papá

Más allá de la poca comunicación que puedan tener, Abigail Pak habló con cariño de su padre y destacó la importancia que tiene para ella. La participante de La Granja VIP 2 dejó claro que lo quiere y lo admira mucho, por lo que el hecho de que todavía no conozca la noticia de su participación no debe interpretarse como un distanciamiento o un problema familiar. Ahora, una de las incógnitas será descubrir cómo reaccionará su papá cuando se entere de que su hija decidió entrar al reality y que estará conviviendo durante semanas con otras personalidades del entretenimiento.

Para La Coreañera, esta experiencia también significará salir de su zona de confort. Acostumbrada a crear contenido en redes sociales y compartir aspectos de la cultura coreana, ahora tendrá que adaptarse a la convivencia, las tareas y las reglas de una competencia completamente diferente. Con su incorporación a La Granja VIP 2, se convierte además en una de las participantes más jóvenes de esta temporada, por lo que su convivencia con personalidades de distintas generaciones será otro de los aspectos que habrá que seguir durante el reality.

