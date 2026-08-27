Así fue el ASOMBROSO “Tour de Medios” de Mónica Escobedo para dar a conocer que es la décima Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, Mónica Escobedo es la décima Granjera confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada y su llegada a los foros de TV Azteca para dar a conocer la noticia fue más que asombrosa ya que cautivó con su personalidad y sentido del humor a todo el público. Además de esto, el contenido no se hizo esperar ya que la comediante y ahora Granjera expresó que “No es patiño de nadie”. En todo momento se mostró llena de energía y felíz por ser parte del reality.