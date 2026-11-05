Este miércoles de Asamblea Natalia Alcocer tiene un poder especial, en qué consiste y cómo lo ganó

Cada miércoles de Asamblea los Granjeros tienen la oportunidad de encarar a uno de sus compañeros y dejarle claro por qué ya no quiere verlo en La Granja VIP y desea enviarlo a la Tabla de Nominados. Todos conocen bien la dinámica, no obstante, en esta ocasión Natalia Alcocer dará una sorpresa.

La conductora cuenta con el poder de la calavera y tendrá la oportunidad de nominar directamente a alguien. Es decir, solo se necesita su voto para que el Granjero que elija esté en riesgo de salir el próximo domingo.

La razón es que en la pasada Gala de Eliminación, Natalia y su equipo fueron reconocidos por el público por haber creado el mejor corto de terror.

Al lado de Rafael Mercadante, la Bebeshita y Kevyn Contreras Bicolor, Natalia presentó una perturbadora historia de dos mujeres que se pierden y llegan a una granja en busca de ayuda en donde se encuentran con un misterioso hombre que les pide no acercarse al granero.

Las mujeres ignoran la advertencia porque Daniela, la Bebeshita, escucha que alguien la llama. Cuando llegan se encuentran con un espectro que les pide ayuda. Al final ambas encuentran un triste destino.

Aunque todos los Granjeros participaron en un corto, el equipo de Natalia fue elegido por el público como el mejor y gracias a ello compitió por ganar la calavera del poder. Natalia se impuso al resto de su grupo y ganó el beneficio.

¿A quién va a nominar Natalia Alcocer con su poder?

Este miércoles de Asamblea Natalia Alcocer tiene en sus manos la oportunidad de elegir a un Granjero y llevarlo automáticamente a la Tabla de Nominados.

Al lado de su equipo, los disfuncionales, han hablado de las distintas estrategias que podrán seguir, pero todo indica que irá contra Mario Mono Osuna ya que la conductora ha dicho en repetidas ocasiones que no le gusta su actitud.