Natalia Alcocer ENFRENTA a Azalia Ojeda en La Granja VIP: “Les presento a México a la mujer más traicionera”

Natalia Alcocer y Azalia Ojeda protagonizaron un enfrentamiento durante la dinámica de echar tierra en La Granja VIP, luego de que La Negra eligiera a su compañera para colocarle uno de los costales. Lo que comenzó con una explicación sobre su voto terminó en un intercambio de acusaciones, en el que La Vikinga la llamó “la mujer más traicionera y con más miedo de La Granja”.

La actividad consistía en que los granjeros debían elegir entre Natalia Alcocer, Ivonne Montero y Kevyn Contreras, quienes se encontraban nominados. Cada participante tenía que colocar un costal de tierra a uno de ellos y explicar su decisión. Quien acumulara más tierra quedaría fuera de la posibilidad de competir en La Salvación.

¡TRAICIONES! Azalia Ojeda se le va contra Natalia Alcocer en “Echar Tierra” de La Granja VIP; la nominada asegura que le mintió para salvarse

¿Qué pasó entre Natalia Alcocer y Azalia Ojeda en La Granja VIP?

Cuando llegó su turno, Azalia Ojeda se colocó frente a Natalia y comenzó por aclarar que no tenía ningún problema personal con ella. Sin embargo, cuestionó la manera en que, desde su perspectiva, su compañera juzgaba a los demás.

“Yo no tengo nada personal contigo, solamente no me gusta la forma en la que juzgas a las personas sin escuchar las razones. Y yo creo que el buen juez por su casa empieza”, expresó antes de colocarle el costal.

Natalia no dejó pasar el comentario y respondió directamente a La Negra. “Les presento, México, a la mujer más traicionera y con más miedo de La Granja”, declaró frente a sus compañeros.

La Vikinga también cuestionó a Azalia por asegurar, según su versión, que los videos no eran importantes, mientras que en sus discusiones con Julio Camejo los solicitaba constantemente. Además, la acusó de haberle mentido para protegerse.

“Y ahí está el video donde me mientes para salvar tu pellejo. Yo me quedo tranquila, Azalia, porque yo sí cumplí mi palabra hasta el último momento”, sostuvo.

La Negra rechazó las acusaciones y le preguntó repetidamente si alguna vez le había pedido que traicionara a alguien de su equipo. También aseguró que jamás la había traicionado.

“¿Tú me pediste que traicionara a mi gente? Eso no lo voy a hacer”, respondió Azalia.